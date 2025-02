Panorama.it - Educare alla bellezza

Idee chiare alle quali fanno seguito progetti concreti. Tanta passione e una magnifica ossessione per la perfezione. Giuseppe Santoni, marchigiano del 1968, presidente esecutivo dell’azienda di famiglia, fondata dal padre nel 1975, leader nel settore calzaturiero, ha un chiodo fisso: trasmettere quei saperi che creano. È facile convincere un ragazzo a fare l’artigiano? Anni fa se tua figlia diceva: «Mamma mi sono fidanzata con un cuoco», tentavi subito di farle cambiare idea, ma se oggi dice: «Mi sono fidanzata con uno chef», non c’è nulla da eccepire. Quindi noi dobbiamo lavorare proprio sulla narrazione del mestiere di artigiano. Dobbiamo far capire che gli artigiani sono speciali, sono costruttori di, sono persone che hanno una cultura del fare molto spiccata. Saper lavorare con le mani è una passione, un dono quasi artistico, ma è anche frutto di studio e dedizione.