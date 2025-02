Amica.it - Eduardo Scarpetta e “La storia della mia famiglia”: «La morte dà uno scossone»

(askanews) – Tra commozione e commedia Lamia famiglia, su Netflix dal 19 gennaio, racconta la costruzione di una nuova tribù fatta non solo di legami di sangue, dopo un lutto comune. Nella serie in sei episodiinterpreta un giovane uomo che sa di essere malato e vuole lasciare a chi lo circonda spunti e occasioni per gioire e non aver pauravita e del proprio futuro.: “Fausto è la persona più viva di tutti”«Fausto è la persona più viva di tutti, e ci tiene ad essere la persona più viva di tutti per le persone a cui lascia, a cui vuole lasciare questi figli, fondamentalmente è costretto a creare questa nuova famiglia», ha detto, «fa di tutto perché se ne convincano anche loro, perché lui ne è convinto ma loro no, perché una è inadeguata, un altro è insicuro, l’altro è innamorato.