Ecco perché sono uscita dalla casa Grande Fratello Pamela svela tutto finalmente | È in ospedale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 22 febbraio 2025 su Canale 5,Petrarolo è stata ospite di Silvia Toffanin, condividendo momenti significativi della sua vita personale e professionale. Nata nel 1976,Petrarolo è una figura poliedrica nel panorama dello spettacolo italiano, nota per il suo lavoro come cantante, showgirl e coreografa. Recentemente, ha partecipato al, esperienza che ha dovuto interrompere per motivi familiari.>> “Ho scritto una canzone su Helena”., Shaila a bomba contro la Prestes. Parole durissimeDurante l’intervista,Petrarolo ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a lasciare lapiù spiata d’Italia: “Mio padre sta male, è in, e io voglio stare vicino a lui”. Un altro tema toccante affrontato durante la conversazione è stata la scomparsa delManuel.