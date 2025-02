Ilrestodelcarlino.it - Ecco le vibrazioni del mondo: oggi il doc su Evelyn Glennie. Domani in concerto con Ticciati

Due giorni di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica, tra film e, sono quelli proposti perda Musica Insieme. Si cominciaalle 18 18 all’Oratorio di San Filippo Neri, con l’ultimo appuntamento del ciclo ’Vite straordinarie’: sarà infatti proposta la proiezione (ad ingresso gratuito) del docufilm ’Touch the Sound’, dedicato ad, fra le prime percussioniste alad intraprendere una carriera solistica internazionale. La protagonista sarà presente in sala per incontrare il pubblico. La proiezione precede un altro appuntamento di alto livello:sera alle alle 20.30 Musica Insieme accoglierà infatti all’auditorium Manzoni la stessanell’ambito della rassegna ’I Concerti 2024/25’. Insieme a lei un geniale violinista e creativo come Hugo, da sempre impegnato nel dialogo musicale fra presente e passato con il suo Festival O/Modernt, i cui Solisti saranno con lui a Bologna.