Ecco l’arte che resiste al terremoto

In Rinascimento marchigiano si scoprono opere tra Quattrocento e Seicento dal patrimonio della regione, recuperate e restaurate dopo il sisma del 2016. Un «pellegrinaggio» sacro attraverso pittori straordinari come Carlo Crivelli e Antonio Vivarini, Pietro Alamanno e Ludovico Trasi. È arrivata ad Ascoli Piceno - fino al 25 marzo prossimo - e giungerà in seguito a San Severino Marche la mostra Rinascimento marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma, dopo una prima tappa romana che era stata ospitata presso un’istituzione mai tanto opportuna come nella circostanza, il Pio Sodalizio dei Piceni nel complesso di San Salvatore in Lauro. Seguito di un’analoga iniziativa svoltasi qualche anno fa, la bella mostra, curata da Stefano Papetti e Pierluigi Moriconi, presenta una selezione di opere mobili salvate daldel 2016 che, come è noto, ha causato ingentissimi danni anche al patrimonio storico delle Marche.