Ecco il "freddo" dell'inverno demografico

Anche le scuole di Viareggio e della Versilia non sono immuni dall’inverno. I dati delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono inequivocabili. Un calo distribuito in modo uniforme su tutti gli ordini di scuola. Rispetto all’anno scorso c’è un calo del 7% alle secondarie di secondo grado, il 5% in meno alle secondarie di primo grado e circa l’8% in meno nella scuola primaria. Il dato che merita di essere sottolineato è che se viene fatta una proiezione dai 5 agli 8 anni, notiamo che c’è un calo del 25% negli iscritti alla prima classe della primaria, rispetto agli iscritti della prima media.