.com - Eccellenza / Pari e patta nel derby: Montefano-Chiesanuova finisce 0-0

Leggi su .com

I padroni di casa creano di più, ma non riescono a trovare il gol vittoria contro gli ospiti decimati da alcuni infortuni, 23 febbraio 2025 –0-0 iltra. Al “Comunale dell’Immacolata” non ci sono reti nel match della 23^ giornata diMarche. Unche va un po’ stretto ai padroni di casa, che hanno cercato con più convinzione la via del gol contro una formazione ospite rimaneggiata a causa di diversi infortuni.Primo tempoNon ci sono grandi emozioni nel primo tempo, con ilche si presenta al match privo degli infortunati Canavessio e Carnevali e con Sbarbati in panchina acciaccato. Al 7? Ferretti batte una punizione a mezz’altezza che David raccoglie senza problemi. Ilrisponde 5 minuti dopo: da un cross dalla destra Bonacci si lancia ostacolato da un avversario, David raccoglie il pallone ma i padroni di casa recriminano un possibile calcio di rigore.