Eccellenza. Il Novafeltria fallisce dal dischetto e deve accontentarsi di un punto

E’ finito senza gol l’anticipo tra Vise Cava Ronco. Con la squadra di mister Giorgi che è costretta a intasce unamarissimo. Infatti, nella seconda parte del match la Vis ha fallito il gol del vantaggio con Evaristi dal: Olivieri, Guerra, Pavani A., Castellani, Pisacreta, Renzi, Piva, Baldinini, Canini (21? st Giorgini), Evaristi M. (39? st Camara), Fofana. A disp.: Burioni, Semprini, Evaristi L., Pavani T., Alessi, Frihat, Galli. All.: Giorgi. Cava Ronco: Carroli, Bellavista, Melandri, Marzocchi, Rabiti, Lupattelli (19? st Zabre), Magnani (8? st Ferrari), Parlanti, Martoni (40? st Casadei), Garavini (8? st Stucchi), Guiebre (1? st Farabegoli). A disp.: Alpi, Delvecchio, Pascucci, Rakaj. All.: Muccioli. Nella giornata di ieri è andato in scena anche l’anticipo tra Castenaso e Osteria Grande che ha visto il successo della squadra di casa (2-1 il risultato finale).