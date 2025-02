.com - Eccellenza / Il Fabriano Cerreto si sblocca in casa 2-0 sui Portuali

L’Alma Fano non si presenta a Matelica, il segnale del ritiro definitivo anche se bisognerà attendere altri due turni di campionato e vedere se la cosa sarà confermata. Classifica rivoluzionataVALLESINA, 23 febbraio 2025 – Due rigori salvano la capolista ad Osimo e la squadra di Magi guadagna un punto in classifica sulla Maceratese sconfitta ad Urbino.Scontro salvezza avinto dalla squadra di Mariotti, decidono Nacciarriti e il rigore di Conti. Secondo successo di fila per i biancorossoneri.DORICA 2-0(4-2-3-1): Mazzoni; Stortini, Marino, Mistura, Grassi (46’st Guidarelli); Trillini, Conti; De Sanctis (34’st Carnevali), Palmieri (31’st Crescentini), Proietti Zolla; Nacciarriti (34’st Musso). All. MariottiDORICA (4-2-3-1): Simone Tavoni; Fabiani, Savini, Catalani, Filippo Tavoni; Girolimini (31’st Cingolani), Sassaroli (44’pt Candolfi); Testoni (17’st Gioacchini), Guzzini, Altieri (11’st Pangrazi); Trabelsi.