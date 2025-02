Liberoquotidiano.it - "È una grande giornata per la Germania". La Cdu stravince le elezioni? Trump fa impazzire la sinistra

Inha vinto la CdU - con il 29%, secondo gli exit poll - di Merz. Travolto, invece, l'ex cancelliere tedesco Olaf Sholz, che con la sua SpD ha racimolato appena il 16%. Ottimo risultato per AfD, che ha quasi raddoppiato i propri consensi. E, per bocca della propria leader Alice Weidel, si dicono pronti "a fare parte del governo". Intanto dagli usa, Donaldaccoglie di buon grado il risultato dellein. "È unaper la, e per gli Stati Uniti sotto la leadership di. Congratulazioni a tutti". Lo ha affermato lo stesso tycoon sul suo social Truth commentando l'esito dellein. "Sembra che il partito conservatore inabbia vinto alla. Come negli Usa, anche i tedeschi sono stanchi della politica senza buon senso, soprattutto sull'energia e sull'immigrazione, che ha prevalso per molti anni.