È ufficiale: Billing titolare. Conte sa che Anguissa non sarebbe stato protetto come Mkhitaryan

sa chenon.Como-Napoli alle 12.30 con una grande novità di formazione.a centrocampo al posto didiffidato e quindi a rischio Per Napoli-Inter. Decisione ancor più inevitabile dopo quanto accaduto ieri sera con(diffidato) che non èammonito dopo una evidente trattenuta da dietro nei confronti del genoano Miretti che stava ripartendo. L’arbitro Piccinini ha fischiato fallo ma non ha ammonito l’armeno. Tu chiamala, se vuoi, Marotta League.Il Napoli a Como giocherà con:Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano,, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.fin qui non ha mai giocato.Ecco perché giocae nonOra è più dura dare torto ai complottisti.