È stato un dramma Simone Cristicchi esce allo scoperto Mara Venier sconvolta

Ancora polemiche su. Il cantautore, in gara nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha confessato a In Altre Parole - il talk show di La7 condotto da Massimo Gramellini, che il brano Quando sarai piccola non parla dell'Alzheimer di sua madre. Il cantautore è tornato sull'argomento a Domenica In, la trasmissione televisiva condotta da. E ha ribadito ancora una volta, il significato del suo brano zittendo tutti i suoi critici a sinistra. "La canzone è ispirata a una storia personale. Non si parla di Alzheimer ma di un'altra cosa - ha detto-. Ognuno si riconosce in qualche maniera con il proprio vissuto. Nel tuo caso era qualcosa capitato a tua mamma a 63 anni, quando era molto giovane ed è un miracolo che ce l'abbia fatta". Ma di cosa è malata sua mamma? Lo ha spiegato lo stessoai telespettatori di Domenica In.