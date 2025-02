Ilfattoquotidiano.it - È morto Gianni Pettenati, l’autore e cantante del tormentone “Bandiera gialla”. Aveva una “lunga ed estenuante malattia”. I funerali in forma privata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mondo della musica in lutto.79 anni nella sua casa di Albenga. È stata la figlia Marialauraa condividere la triste notizia attraverso i social.“Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, – ha scritto la donna – con l’amore dei suoi figli Marialaura, Samuela e Gianlorenzo e l’adorato gatto Cipria, dopo unaed, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte”. Isi terranno in.Il successo per il cantautore scoppia nel 1966 grazie al”, la versione italiana di “The Pied Piper” del gruppo Crispian St. Peters. Il brano, scritto da Alberto Testa, Nisa, Steve Duboff e Artie Kernfeld. “” era anche il famoso programma radiofonico con alla guida i due mostri sacri:Boncompagni e Renzo Arbore.