È morto Gianni Pettenati celebre la sua Bandiera Gialla e più volte a Sanremo

Addio aper il brano culte piùsul palco del Festival di, ilcantante e critico musicale, noto soprattutto per la sua interpretazione di, si è spento nella sua casa di Albenga all’età di 79 anni dopo lunga malattia.Lo ha annunciato la figlia Maria Laura sui social:«Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l’amore dei suoi figli Marialaura, Samuela e Gianlorenzo e l’adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte. Le esequie si terranno in forma strettamente riservata.»Una carriera tra successi e innovazioneNato a Piacenza il 29 ottobre 1945,ha dedicato la sua vita alla musica, lasciando un’impronta significativa nella cultura pop italiana.