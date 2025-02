Tvplay.it - È morto ad appena 34 anni, piangono i tifosi di Serie A

Una terribile tragedia che colpisce laA e lo sport italiano in generale: un ragazzo, oltre che uno sportivo, di soli 34, che lascia una splendida famigliaUn dolore tremendo per la scomparsa di un giocatore ancora giovane e di grande talento. Un fatale incidente stradale che non gli ha lasciato scampo e che ha gettato nello sconforto la moglie e i suoi due bambini. Un momento davvero difficilissimo da superare.Èad34diA (TvPlay – ANSA) Purtroppo il sogno di un ragazzo di 34si può infrangere come un’onda sugli scogli all’improvviso, per colpa di un tragico incidente stradale, che lo ha portato via dall’amore della sua famiglia e dei tanti che lo conoscevano. Lunedì scorso, sulle strade di Concorezzo, comune in Brianza, William Procopio ha perso la vita.