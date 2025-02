Ilfogliettone.it - È definito “lo sconto anziani”: chi è over 70 paga molto meno | Le bollette diventano più leggere e basta un parente

Unopensato per supportare una categoria fragile che non riesce ad arrivare a fine mese Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 entra in vigore, in via sperimentale, l’assegno di assistenza per gli80, un contributo mensile di 850 euro che si aggiunge all’indennità di accompagnamento, fissata a 531,75 euro. Questo bonus porta l’importo totale a 1.381,75 euro al mese, fornendo un importante aiuto economico aglinon autosufficienti. Il contributo è destinato esclusivamente agli80 che presentano un “bisogno assistenziale gravissimo”, condizione che verrà valutata dall’INPS. È inoltre necessario disporre di un ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro ed essere già titolari dell’indennità di accompagnamento o averne i requisiti per ottenerla.L’assegno di assistenza è pensato per coprire le spese relative alla cura e assistenza deglifragili.