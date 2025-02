Rompipallone.it - “E’ corruzione”, scoppia la bufera nel campionato: il presidente alza la voce

Ultimo aggiornamento 23 Febbraio 2025 15:21 di Giancarlo SpinazzolaVero e proprio caos nel, al 90? ilci è andato giù durissimo: “”, èveraIlè nel caos. L’ultima giornata del massimo torneo è già nella, con ilsceso in campo e protagonista di dichiarazioni davvero durissime. “Questa è, vera” ha esclamato, mostrandosi davvero inviperito ed attaccando senza mezzi termini la Lega Calcio ed ovviamente gli arbitri.Lo sfogo è arrivato dopo l’ultima sconfitta in, con il patron che ha lasciato gli spalti prima del 90? per dirigersi in sala stampa e scatenare la sua ira. Il ko ed il rosso al suo calciatore sono stati decisivi per scatenarsi. “Era tutto organizzato e previsto già dal cartellino della gara precedente” ha tuonato il patron.