Movieplayer.it - Dune: Messiah, confermato il ritorno di un personaggio dei primi film?

Leggi su Movieplayer.it

diretto da Denis Villeneuve e con protagonista Timothée Chalamet, arriverà presto nelle sale, ma sembra che una star presente neiduetornerà Denis Villeneuve ha recentementeche il suo adattamento di, anche se sembra che il titolo sarà: Parte 3, arriverà molto presto e la produzione dovrebbe iniziare durante l'anno in corso. Anche se non sarà una sorpresa per chi ha letto la saga di fantascienza scritta da Frank Herbert, unchiave del primoè destinato a tornare in questo terzo capitolo della saga. Sembra, infatti, che ilinterpretato da Jason Momoa nel primodi, Duncan Idaho, ritornerà a ricoprire il ruolo nella prossima pellicola di Villeneuve. Anche se Duncan è stato ucciso .