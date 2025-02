Liberoquotidiano.it - "Due costole rotte a Sanremo. E mia mamma...": la drammatica confessione di Kekko

dei Modà dopo un2025 travagliato rompe il silenzio e dice esattamente come sono andate le cose: "Sono caduto come un cretino e mi sono rotto due, quindi ci tenevo particolarmente a portare a termine la mia esperienza, per me, per i ragazzi e per tutto il pubblico che ci ha sempre seguito. Ho cantato con molto dolore, però, sono felicissimo di averlo fatto, non mi sarei mai ritirato. Miaaveva il rosario in mano ogni volta che salivo sul palco e anche mia figlia faceva il tifo per me. Durante la serata dei duetti ho cantato con Francesco Renga che, oltre che un collega, è un mio caro amico e insieme abbiamo cantato "Angelo", uno dei suoi brani più belli", afferma a Verissimo. E ancora: "Io nella mia vita sono stato giudicato e, spesso al centro delle notizie ma, tutte le volte che è stato fatto, è stato fatto con criterio, con competenza, ho preso dei brutti voti, sono stato anche sgridato ma mi hanno sempre spiegato i motivi, i punti di vista, poi, c'è una piccola parte che giudica senza motivo, che tende a umiliare e questo non mi piace.