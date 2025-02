Bergamonews.it - Dramma a Nembro, cade dalla moto sui tornanti e muore

. La strada chiusa, le sirene dei vigili del fuoco e dei carabinieri che balenano nel buio, la salma di un uomo coperta da un telo.domenica sera, intorno alla 18, in via Moroni sopra l’abitato di.Unciclista di 59 anni, G.I., residente a Zogno, per cause da accertare avrebbe perso il controllo della due ruote e sarebbe finito contro il guardrail. A trovarlo senza vita sull’asfalto sarebbe stata un’automobilista di passaggio sui.Da accertare se a causare il decesso sia stata la caduta stessa, un malore oppure qualcos’altro. In colonna, bloccate, diverse auto che al momento non possono percorrere l’unica strada per raggiungere la piccola frazione di Lonno.