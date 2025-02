Lanazione.it - Dramma a colazione: famiglia nel camper travolta da incendio, padre e figlia di tre anni gravi

Gualdo Tadino, 23 febbraio 2025 – Le fiamme violentissime dentro ile unainvestita dall’. Con un uomo e la figlioletta di trein ospedale. Accade nella prima mattina di domenica 23 febbbraio nel territorio comunale di Gualdo Tadino. Il nucleo familiare,madre e appunto laè di Ancona e aveva scelto l’Umbria, insieme ad altre famiglie, per un weekend all’aria aperta con il loro. Una gita come tante su quella casa a quattro ruote, sinonimo di libertà e divertimento. Ma in quel mezzo si è scatenato l’inferno durante la. Si è scatenato unper il quale adesso si cerca di capire le cause. I tre sono stati investiti dalle fiamme, che intanto hanno completamente distrutto il. Che era parcheggiato in un’area a Valsorda, appunto nel territorio comunale di Gualdo.