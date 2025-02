Dove vedere i SAG Awards 2025 in diretta streaming e quali sono le nomination

Leggi su Gqitalia.it

L'ultimo grande evento prima della consegna degli Oscari premi del sindacato degli attori, i SAG, come sempre caratterizzati da un’atmosfera abbastanza rilassata rispetto alla notte degli Academy, un momento essenziale nella corsa principale. Forse quello che indica meglio i papabili del super premio finale di inizio marzo.Quandosi svolgono i SAGLa consegna dei premi avviene nello Shrine Auditorium di Los Angeles a partire dalla otto di sera, per l’Italia nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, con tappeto rosso verso le 2 esulla cerimonia dalle 3 circa in poi.Comei SAGinAnche quest'anno l’evento è trasmesso in esclusiva da Netflix (anche per il nostro Paese). A condurre la serata quest’anno ci sarà Kristen Bell, mitica protagonista di Veronica Mars, ma anche di The Good Place e Nobody Wants This, successo 2024 di cui è già in produzione una seconda stagione.