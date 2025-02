Quifinanza.it - Dove non si paga il pedaggio autostradale in Europa

Mentre l’Italia dispone l’aumento dei pedaggi autostradali, tramite rincari periodici per ancorare le tariffe all’inflazione, il resto dell’si muove a velocità differenti.Le autostrade insono divise in tre categorie ideali: quelle con casello (o vignetta), quelle completamente gratuite per determinate categorie di conducenti e quelle per lo più gratuite ma con qualche tratta amento. Di seguito una panoramica della situazione in, anche nei Paesi extra Ue, secondo quanto riportato dall’Aci. Se un Paese non fa parte dell’elenco, allora le autostrade sono tutte amento.Autostrade gratis inL’autobahn della Germania, nota anche come bundesautobahn, è una retesenza pedaggi per auto e moto, oltre che essere famosa nel mondo per la mancanza di limiti di velocità.