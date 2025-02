Milleunadonna.it - Dora Moroni: "Corrado non mi chiese mai scusa. Ecco cosa fece per me Barbara d’Urso”

Leggi su Milleunadonna.it

Molti si ricorderanno dila bella cantante e soubrette che prese parte a molti programmi tv insieme a Corrado. In una recente intervista al Corriere della Seraha parlato della sua storia e del grave incidente che le stravolse la vita. Ha rivelato anche che il presentatore non le avrebbe mai fatto le scuse do.