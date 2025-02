Agi.it - Dopo una notte tranquilla, necessario ancora l'ossigeno per il Papa

AGI - "Lae' trascorsa, ilha riposato". Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Sia ieri che stamaniFrancesco "ha avuto bisogno diad alto flusso". Lo riferiscono fonti vaticane che sottolineano l'impiego dei naselli, le cannule nasali. "Ilha un carattere forte, è un uomo reattivo e non si abbatte". Le dimissioni? "Sono argomenti che tornano fuori ogni volta, soprattutto quando c'è un lungo pontificato. Sono convinto che se avrà le forze per andare avanti, lo farà e porterà la croce fino alla fine". A parlare, al Giornale, è il cardinale Gualtiero Bassetti, ex presidente della Conferenza episcopale italiana, ex arcivescovo della diocesi di Perugia. Lui, molto vicino aFrancesco, è stato il primo cardinale creato da Bergoglio, undici anni fa.