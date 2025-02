Ilfattoquotidiano.it - “Dopo Sanremo 2025 sono corso a casa a fare le lavatrici, sistemare tutto perché pulire mi rilassa molto”: Francesco Gabbani a “Domenica In”

si è raccontato a “In”,aver raggiunto l’ottavo posto con “Viva la vita” all’ultimo Festival di. Terminati gli impegni promozionali il cantautore ha confessato di essere scappato avolevolele pulizie ami”.L’artista è fidanzato con Giulia Settembrini ed èpiù sereno, per sua stessa ammissione: “Ho solo raggiunto una maggiore consapevolezza di me, poi, la mia compagna Giulia è talmente importante nella mia vita che, anche se siamo sempre stati riservati, alle volte, è bello mostrare al pubblico, a chi ci vuole bene, l’amore che c’è. Trovarla è stata la grande fortuna della mia vita”.Nello spiegare il senso di “Viva la vita”: “Mi crogiolo nella malinconiacomunque fa parte della vita e, a volte, è bello anche vivere certi momenti per assaporarne altri, un po’ quello che spiego nella canzone”.