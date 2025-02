Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la malattia e l’intervento hanno detto che sarei potuto diventare aggressivo, ho fatto a cazzotti con 3 persone. Ho paura di restare solo”: lo rivela Marco Bocci

non è notoper essere attore e compagno di Laura Chiatti con la quale è sposato da 11 anni edue figli Enea e Pablo, di 8 e 10 anni, ma è anche scrittore. L’ultimo romanzo si intitola “Nelle tue mani, nella sua pelle”. Come recita la nota di copertina: “Amore e veleno, sesso e psicologia si mescolano in un thriller a tre voci che indaga, con sguardo acuto e coraggioso, la chimica delle relazioni e i modi con cui lesi seducono, si usano, manipolano la realtà”.A proposito di relazionista molto attento specielache ha avuto (un virus raro che ha colpito una parte del cervello e per cui ha avuto problemi di parola e memoria, ndr) e un’operazione subita. “È stato e continua a essere complicatissimo. – haa Vanity Fair – Non sapere spesso con chi stai parlando può essere devastante, ed è per questo che mi preparo in maniera maniacale prima di incontrare qualcuno.