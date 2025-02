Sport.quotidiano.net - Dopo il ko con il Psv, la trasferta a Cagliari. Thiago cerca di guardare avanti. La Juventus vuole voltare pagina. Coppa Italia e Champions nel mirino

Sarà anche vero che quando si cade da cavallo, per non farsi sopraffare dalla paura serve tornare subito in sella, ma, per i bianconeri, comunque vada non lenirà le ferite e i lividi della caduta in. Il concetto, tuttavia, perMotta resta che se non basta sostenere che "una delusione così, la cosa migliore è tornare in campo" per non provare a ripercorrere ciò che è accaduto nella notte di Eindhoven, quella che ha visto svanire il primo vero obiettivo stagionale, e parlare solo del. Non basta, e il tecnico bianconero, del resto, non ne ha nemmeno voglia. Ieri ha mischiato una punta di orgoglio con una certa insofferenza: "Faccio autocritica sempre. Non torno indietro: se torni indietro, torni fino al ritiro, e magari si può dire che non andava bene farlo in Germania perché avevamo il centro sportivo qua.