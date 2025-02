Lanazione.it - Donne che dicono no alla violenza domestica. Serve anche una valigia per ricominciare

Sarzana, 23 febbraio 2025 - “Unaper”, costruire il bagaglio necessario per vivere con tranquillità il viaggio della rinascita. E’ questo l’obiettivo di “Ridere è una cosa seria”, spettacolo per riflettere con ironia sull’8 marzo, la Giornata internazionale dei diritti della donna, organizzato dall’associazione Vittoria con il patrocinio del Comune di Sarzana. L’ingresso sarà a offerta libera e consentirà di contribuire al progetto di dotare di un kit di prima emergenza lecheno. Ogniè pensata per rispondere ai bisogni essenziali di una donna e dei suoi figli, fornendo non solo beni materiali mastrumenti per affrontare con dignità i primi momenti della fuga e dell’accoglienza. Il primo segnale concreto per chi affronta una delle decisioni più difficili della propria vita, e che nella fuga non ha più nulla, né indumenti, soldi, accessori per sé e per i propri figli.