Donnarumma all’Inter scelta fatta | decide il Napoli

Si avvicina sempre di più la fase più calda della stagione, ma in casa Inter febbraio sembra aver portato tutt’altro che buone notizie.Sul campo i nerazzurri non hanno risposto come avrebbero dovuto nelle ultime settimane, come dimostrano i quattro punti conquistati nelle ultime quattro partite di Serie A e il sorpasso mancato alnell’ultimo turno di campionato. Ad inizio mese i nerazzurri hanno pareggiato in extremis nel terzo derby della stagione con il Milan, hanno poi perso con un roboante 3-0 al Franchi contro la Fiorentina, prima di vincere pochi giorni dopo a San Siro sempre contro la Viola in una partita difficilissima e decisa da una testata di Marko Arnautovic. Nell’ultimo turno, dopo il pareggio delsul campo della Lazio, la squadra di Simone Inzaghi aveva l’opportunità di portarsi a +1 sugli uomini di Antonio Conte, ma hanno fallito l’appuntamento perdendo di misura il derby d’Italia contro la Juventus.