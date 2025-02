Oasport.it - Dominik Paris torna sul podio: “Si poteva sciare bene, ma ho sbagliato”. E sugli svizzeri…

ha conquistato un bel terzo posto nel superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulle nevi svizzere. Il fuoriclasse altoatesino, sceso con il pettorale numero 13, si è portato in testa alla classifica e ha accarezzato il sogno della vittoria, ma poi i padroni di casa Marco Odermatt e Alexis Monney lo hanno scavalcato. L’azzurro è salito sul terzo gradino del, attardato di 39 centesimi dal vincitore e di 0.11 dalla seconda piazza.Si tratta della prima top-3 della stagione per il 35enne, a oltre un anno di distanza dall’ultima gioia (fu terzo il 18 febbraio 2024 nel superG di Kvitfjell). Il nostro portacolori si è regalato il 48modella carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, dimostrando di essere ancora in grado di ottenere risultati di un certo calibro, dopo aver accarezzato una medaglia ai recenti Mondiali di Saalbach.