Oasport.it - Dominik Paris senza tempo! È terzo nel superG di Crans Montana dietro gli imbattibili svizzeri

Tripletta ieri in discesa, oggi “solo” doppietta per la Svizzera neldi. A trionfare è Marco Odermatt, che firma l’ottava vittoria della sua stagione e mette il sigillo sulla coppa di specialità, la terza della sua carriera. Odermatt ha fatto la differenza nell’unico passaggio veramente tecnico della pista, guadagnando moltissimo su tutti gli avversari. L’unico capace di stare vicino all’elvetico in quel punto è stato il connazionale Alexis Monney, che ha comunque concluso a 28 centesimi dal compagno di squadra.Festa per la Svizzera, ma anche per l’Italia grazie a, che finalmente riesce a sbloccarsi in questa stagione e centra il suo primo podio, il quarantottesimo in carriera (sedici in), concludendo alposto a 39 centesimi da Odermatt. Sono proprio 39 i centesimi i centesimi persi dall’altoatesino in quel passaggio nella parte centrale dove lo svizzero ha fatto la differenza, segnale di come per il restoabbia fatto gara praticamente pari con Odermatt.