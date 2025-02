Oasport.it - Dominik Paris batte uno storico record di longevità di Kristian Ghedina

Con una gran prestazione,è salito sul gradino più basso del podio del superG valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: l’azzurro a Crans Montana, in Svizzera, si è classificato terzo, ritoccando un particolarein casa Italia.Tenendo conto, infatti, delle sole discipline veloci, ovvero superG e discesa libera,, grazie al piazzamento odierno, diventa il più anziano italiano a salire sul podio in Coppa del Mondo, all’età di 35 anni e 315 giorni.Il precedente primato, infatti, apparteneva a, il quale era stato capace di salire per l’ultima volta sul podio sul circuito maggiore a 35 anni e 49 giorni: l’azzurro aveva chiuso alla piazza d’onore la discesa libera di Chamonix nel 2005.Brignone e Goggia trascinano l’Italia nella classifica per nazioni: la Svizzera non è lontana