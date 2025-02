Dilei.it - Domenica In, Simone Cristicchi e il dramma di sua madre: “Ho atteso 5 anni per Quando sarai piccola”

Un’intensa intervista, quella diIn. Ha infatti parlato del brano che ha portato a Sanremo 2025,, e della vicenda personale dolorosa che lo ha ispirato.haun bel po’ prima di decidere di puntare al Festival di Sanremo con questa canzone.è una canzone che richiede un periodo giusto, ha spiegato a Mara Venier. Era pronta da 5ma in questo lasso di tempo non c’è mai stato il giusto clima.Ancora una volta sembra esserci una frecciatina ad Amadeus in queste parole, considerando come nel 2020 ci fosse proprio lui alla guida della kermesse. Nei giorni scorsi, del resto, il cantautore aveva in qualche modo ringraziato l’ex direttore artistico d’averlo tenuto fuori dall’Ariston, perché in quel contesto si sarebbe sentito a disagio.