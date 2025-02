Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 23 febbraio 2025

In: anticipazioni,della puntata di, 23Torna, 23In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,23su Rai 1.della puntata di, 23In studio si esibiranno alcuni dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo: Simone Cristicchi con il suo “Quando sarai piccola”, Francesco Gabbani, che canterà “Viva la vita” e Settembre, vincitore della sezione nuove proposte, con il brano “Vertebre”. Ospite anche Marco Masini, che a Sanremo si è esibito nella serata dedicata alle cover, che intonerà al pianoforte alcuni dei suoi successi come “Ci vorrebbe il mare”.