Domani partono le iscrizioni al concorso

Si entra nella settimana del Carnevale e daanche lealper i Gruppi Mascherati. Dalle ore 9.30 saranno ufficialmente aperte le, che, anche per quest’anno, riguarderanno le tradizionali categorie A (minimo dieci elementi), B (da 4 a 9 elementi), C (2 o tre elementi), D (mascherata singola), G (giovani da 11 a 24 anni), Omnia Bona (maschere singole o gruppi sia itineranti che fissi, con numero di elementi libero) e Baby (bambini da 0 a 10 anni). Confermato il regolamento in vigore anche lo scorso anno (consultabile sul sito ilcarnevalediascoli.it). Tutti i gruppi iscritti, poi compatibilmente alle proprie caratteristiche, dovranno, nei pomeriggi di Domenica e Martedì Grasso, esibirsi oltre che in Piazza del Popolo, anche nelle vie e piazze adiacenti.