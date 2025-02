Ternitoday.it - Divampa il rogo nella cucina dell’appartamento, arrivano i vigili del fuoco

Leggi su Ternitoday.it

Questa mattina, la squadra del distaccamento deideldi Orvieto è stata chiamata per un incendio appartamento, in località Pian Del Vantaggio. Sul posto due mezzi e cinque uomini che hanno impiegato circa mezz’ora per domare il, partito dalla.La.