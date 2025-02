Disparità nell’accesso alla Magistratura Tributaria | il Consiglio di Presidenza chiede un riequilibrio

Leggi su Ildenaro.it

Ildidella Giustiziaha approvato una delibera che recepisce le critiche in merito alle disposizioni discriminatorie sull’accesso ai ruoli dei giudici, introdotte dRiforma della Giustizia(Legge 130/2022).In particolare, ilha rivolto un invito al Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché adotti o proponga al legislatore misure idonee a valorizzare la professionalità dei giudici tributari non appartenenti alle magistrature professionali. Tra le soluzioni proposte, si evidenzia l’introduzione di un meccanismo di transito o di un percorso specifico per l’accesso, al fine di garantire una maggiore inclusione e valorizzazione delle competenze acquisite.“La normativa introdotta dLegge 130, imponendo l’obbligatorietà del concorso pubblico anche per i giudici con esperienza maturata in ambito professionale – afferma Eduardo Maria Piccirilli, dottore commercialista e giudice tributario presso la Corte di Giustiziadi Salerno, promotore di iniziative per la riforma della disciplina – non tiene adeguatamente conto dell’esperienza acquisita sul campo da tali operatori.