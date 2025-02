Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Empoli-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Terza partita in programma per questa domenica, valida per la ventiseiesima giornata del campionato diA, importante per motivi diversiDopo le due gare disputate alle 12.30 e alle 15, terzo match in programma per oggi: in campo alle 18 l’e l’, due squadre ferite che hanno bisogno di ripartire subito per centrare i rispettivi obiettivi.Gian Piero Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina dal tecnico Roberto D’Aversa, arrivano a questo importante appuntamento dopo la netta sconfitta patita sul campo dell’Udinese di Kosta Runjaic per 3-0 nel turno precedente, quarto ko, il terzo consecutivo, nelle ultime cinque partite e situazione che si è fatta complicata per la lotta per non retrocedere. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Gian Piero Gasperini sono reduci dall’eliminazione, per mano del Club Brugge, dai playoff della Champions League con un netto 3-1 subito in casa, mentre in campionato hanno pareggiato a reti bianche nell’ultimo turno contro il Cagliari di Davide Nicola tra le mura amiche.