Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Como-Napoli 2-1: Diao buca Meret – LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sinigaglia’ tra i biancoblu di Fabregas e gli azzurri di Conte in tempo realeIlè di scena sul campo delnel lunch match domenicale valido per la 26esima giornata del campionato diA, settimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi stagionali diametralmente opposti che saràdall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo.GiaRaspadori esulta in(LaPresse)Da una parte gli azzurri di Antonio Conte, reduci da tre pareggi consecutivi contro la Roma, l’Udinese e la Lazio, puntano a tornare al successo. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per presentarsi in testa alla classifica il prossimo week end nello scontro diretto in chiave scudetto contro l’Inter. Dall’altra parte i biancoblu di Cesc Fabregas, che invece vengono dalla vittoria sulla Fiorentina che ha interrotto la striscia di tre sconfitte di fila, sognano il colpaccio per mettere in cascina altri punti per la salvezza.