DIRETTA Serie A Cagliari-Juventus 0-0 | Si parte LIVE

Calciomercato.it - Serie A, Cagliari-Juventus 0-0: Si parte

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra i rossoblu di Nicola e i bianconeri di Thiago Motta in tempo realeLafa visita alin Sardegna nel posticipo domenicale valido per la 26esima giornata del campionato diA, settimo turno del girone di ritorno. Terzo scontro tra le due formazioni dopo quello dell’andata e quello degli ottavi di Coppa Italia che sarà diretto dall’arbitro Colombo della sezione di Como.Thiago Motta, tecnico della Juve (LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i bianconeri di Thiago Motta, reduci dalla dolorosa eliminazione ai tempi supplementari contro il Psv Eindhoven nei playoff di Champions League, vogliono voltare subito pagina. Si va a caccia della quarta vittoria di fila entro i confini nazionali dopo quelle contro Empoli, Como ed Inter per preparare al meglio anche la sfida dei quarti di Coppa Italia proprio contro i toscani di mercoledì prossimo.