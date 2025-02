Secoloditalia.it - “Dio benedica le nazioni libere!”. Tutti in piedi per Giorgia: la standing ovation “americana” per la Meloni (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Applauso eperal termine del suo intervento al Cpac, la convention dei Conservatori Usa, che ieri ha concluso il suo intervento con un finale in crescendo. “Io ho fatto la mia scelta molto tempo fa, e combatto per ogni giorno per onorarla. So che non sono sola in questa battaglia – che voivi battete con me, che ci battiamoinsieme – e, credetemi, questo fa la differenza. Grazie a! Dio vi! Dioledel mondo!”. Un lungo applauso, con la platea in, ha chiuso l’intervento in inglese della premier.Ildella“Lariservata ieri sera al messaggio didal Cpac dimostra, una volta di più, la grande autorevolezza internazionale della premier e la sua centralità nel quadro dell’alleanza conservatrice tra Italia e Stati Uniti che è base valoriale imprescindibile per offrire soluzioni concrete ai problemi sul tavolo”, ha commentato oggi il senatore di Fratelli d’Italia, Roberto Menia.