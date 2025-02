Quotidiano.net - Difesa ucraina abbatte 267 droni russi in una notte record

Le forze diucraine hanno abbattuto nella, a partire dalle 19 locali di ieri, 138d'attaccodi fabbricazione iraniana Shahed e altri tipi di, mentre altri 119 sono caduti in zone aperte, essendo per lo più 'esche' per confondere la contraerea. Un totale "" di 267in una sola. Lo segnala l'aeronautica militare uvcraina su Telegram, citata da Ukrinform. Contro l', riferisce Kiev, sono anche stati lanciati dalla Crimea tre missili Iskander M/Kn-23, ma non si precisa cosa sia accaduto. Potrebbero essere stati questi a colpire Kryvyi Rih, la città natale del presidente Volodymyr Zelensky, dove si registrano un morto e cinque feriti. I, precisa Kiev, sono stati abbattuti nelle regioni di Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Kirovohrad, Zhytomyr, Mykolaiv, Odessa, Dnipropetrovsk, Khmelnytskyi e Rivne: queste ultime due nell'ovest dell'