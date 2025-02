Biccy.it - Diego Daddi di Uomini e Donne sbarca su OF e sfida tutti

All’estero sono centinaia gli influencer e i protagonisti di reality cheno su OF, in Italia (soprattutto per gli) invece le cose vanno diversamente. Sono ancora relativamente pochi i personaggi pubblici che decidono di provare la nota piattaforma inglese, forse anche per timore dello stigma sociale, anche se le cose stanno lentamente cambiando. L’ultimo volto noto che ha deciso di seguire le orme di Tyler Posey, Bella Thorne, i tuffatori della nazionale inglese, Austin Mahone, Tyga e Antonella Mosetti è.Il 40enne è diventato celebre per la sua partecipazione a, dove ha incontrato conosciuto il suo amore, Elga Enardu (anche se lui nel programma corteggiava un’altra), i due si sono incontrati alla corte di Maria e nell’ottobre del 2017 si sono anche sposati.