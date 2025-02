Terzotemponapoli.com - Diao a DAZN: “Mi diverto grazie al Como”

Un talento in crescitaAssane, attaccante del, ha parlato ai microfoni didopo la vittoria casalinga contro il Napoli. Il giovane talento ha espresso tutta la sua soddisfazione per il momento che sta vivendo con la maglia biancoblù. “Mi sto divertendo, tutti i giorni anche in allenamento, e credo che questo si veda anche in campo. Devo ringraziare il gruppo squadra, l’allenatore e il club per tutto quello che mi stanno trasmettendo”, ha dichiarato.: Allenamento e dedizioneL’attaccante ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e della preparazione in allenamento. Alla domanda su quanto tempo dedichi ai tiri in porta durante le sessioni, ha risposto con grande spirito di squadra: “Non è importante chi segna, ma tutti gli attaccanti ci alleniamo sempre insieme per fare gol”.