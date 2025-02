Juventusnews24.com - Di Gregorio o Perin, sulla scelta di Thiago Motta influisce la Coppa Italia? Le ultimissime verso Cagliari Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Didila? Lela sfida in programma questa sera traQuesta sera alle 20.45 lantus affronterà ilnel posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Di, chi difenderà i pali della porta dei bianconeri?Nonostante la squadra disia reduce dalle fatiche in Champions League e sia attesa poi la prossima settimana dal quarto di finale di, dovrebbe scendere in campo ancora una volta l’ex Monza.Leggi suntusnews24.com