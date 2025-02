Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve, emissari della Nazionale oggi all’Unipol Domus: il portiere è tra gli osservati speciali. Il motivo

di RedazionentusNews24Di: ilbianconero è tra gli. Ile tutti gli aggiornamentiQuesta sera laaffronterà il Cagliarie, come rivelato questa mattina da Tuttosport, sulle tribune dell'impiantoformazione sarda ci saranno anche alcuni.L'obiettivo è osservare da vicino le prestazioni di Michele Dida un lato ma anche di Elia Caprile dall'altro. I due portieri,l'uno contro l'altro, sono in corsa per una chiamata inin vista delle sfide di marzo.