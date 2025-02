Panorama.it - Di cosa ci ammaleremo tra qualche anno

Leggi su Panorama.it

Esami che con un semplice tampone salivare quantificano il rischio di sviluppare una malattia nel futuro. «Negli ultimi anni sono aumentati i laboratori che offrono la possibilità di analizzare il Dna (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha registrato 132 strutture, 99 pubbliche e 33 private, in cui è possibile richiedere analisi genomiche, ndr) e si sono ridotti i costi: un decennio fa un test si pagava migliaia di euro, oggi va dai 300 ai 700 euro» spiega Giuseppe Novelli, genetista dell’Università di Roma Tor Vergata. Demenza, diabete, tumori, problemi al cuore: le analisi del Dna valla ricerca di varianti genetiche e stimano in percentuale la cosiddetta «suscettibilità». Ma mentre si capisce bene l’utilità della diagnosi precoce, che aiuta a individuare malattie allo stadio iniziale per intervenire al più presto, qual è quella della diagnosi predittiva? «La medicina ha identificato dei geni che aumentano la predisposizione ad alcune malattie, come il Brca incrementa il rischio di tumore a seno e ovaie, ma cercarli è utile solo in chi proviene da famiglie dove una stessa patologia è comparsa in almeno due parenti di primo grado, oppure in chi ha ereditarietà, quindi un genitore portatore di malattia genetica», chiarisce l’esperto.