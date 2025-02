Liberoquotidiano.it - "Denunciato lo chef". Forlì choc: 8 strisce di cocaina impiattate nella cucina di un ristorante | Guarda

La sera di San Valentino erano già partite alcune segnalazioni. Ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto non si aspettavano di trovare tutto apparecchiato. Ottodie un involucro contenente altra droga ben collocate su un piatto pronte per essere assunte. L'artefice di questo piatto è stato unodi undi. Quando gli agenti sono entrati all'interno del, i clienti non si aspettavano minimamente che quello sarebbe stato il teatro di uno dei sequestri di droga più clamorosi della storia recente della Romagna. Gli agenti sapevano già dove andare a cercare le sostanze stupefacenti. Inhanno colto in flagranza loche lavorava vicino al piatto incriminato. Vicino alle dosi c'erano anche un bilancino elettronico pesa milligrammi, una cannuccia di plastica impregnata di: questo perché la droga sarebbe stata consumata, stando alla ricostruzione degli agenti, anche da altre persone presenti.