Demenza ci sono 14 fattori di rischio che possono annunciare la malattia e se arginati aiutare a prevenirla | ecco quali sono

Predire ildisi può. Ad accertarlo i primi risultati del progetto Interceptor: promosso e finanziato nel 2018 dal Ministero della Salute e dall’Agenzia Italiana del Farmaco, lo studio mette al centro 8 precisi parametri, detti biomarcatori, in grado di stabilire per ogni soggetto ilpiù o meno alto di andare incontro a malattie neurodegenerative. Un passo importante per il contrasto a unacome l’Alzheimer che comincia a danneggiare il cervello molto tempo prima che si manifesti con sintomi clinici. La questione diagnostica è ancora uno dei punti focali della ricerca scientifica sulle demenze: è per questo che alla luce di uno studio come quello presentato dal team italiano la domanda per tutti i potenziali pazienti è su come fare, una volta attestato un altodi ammalarsi per esempio di Alzheimer, a ritardare il più possibile l’avvento della patologia o addirittura di evitarla.